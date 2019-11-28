Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Кличко готов взять Садового на поруки
Кличко готов взять Садового на поруки
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Альперина задержали в помещении САП
Альперина задержали в помещении САП
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
​Цена на газ без транзита может увеличиться в 1,8 раза
​Цена на газ без транзита может увеличиться в 1,8 раза
ГлавнаяОбществоВойна

Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 9, пострадали трое военных

У двоих - ранения, еще у одного - боевая травма. 

Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 9, пострадали трое военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За сутки 27 ноября на Донбассе противник 9 раз обстреливал украинские позиции, в результате чего ранения получили двое военных, еще у одного - боевая травма. Огонь велся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности ОТГ "Восток" российские оккупационные войска совершили 6 обстрелов: возле Старогнатовки и Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов", - уточнили в штабе.

В районе ответственности ОТГ "Север" произошло еще 3 обстрела: неподалеку Южного - из РПГ и автоматических гранатометов; неподалеку Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Попасной - из стрелкового оружия. 

С начала суток 28 ноября противник открывал огонь из пулеметов и ручных противотанковых гранатометов в районе Новолуганского. Потерь с украинской стороны не зафиксировано. 

Напомним, в вечерней сводке 27 ноября сообщалось о 4 обстрелах, в результате одного из них был ранен военный. Тогда два обстрела прошли в районе ОТГ "Север", еще дважды оккупационные войска обстреляли Марьинку. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также