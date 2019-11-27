В Одессе из-за отказа двигателя аварийно сел самолет

На борту находились два человека, никто не пострадал.

В Одессе в международном аэропорту совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет YAK-18. Это произошло из-за отказа двигателя, сообщили на странице аэропорта в Facebook.

"Воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома "Гидропорт". На борту находились два человека", - уточнили представители аэропорта.

Сообщается также, что ЧП обошлось без пострадавших, аэропорт штатный режим работы не прерывал.

Напомним, что 21 ноября в одесском аэропорту повредились сразу два самолета. Вначале частный самолет одной из турецких авиакомпаний заблокировал взлетно-посадочную полосу. У него на взлете подломилась стойка шасси.

Позднее передняя стойка шасси подломилась у Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевшего по маршруту Стамбул - Одесса.