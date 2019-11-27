НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Николаевская область получила возможность построить Центр профессионального совершенства Актуально

10 декабря 2019 года запланировано открытие учебно-практического центра по слесарным направлением на базе Николаевского профессионального машиностроительного лицея.

Николаевская область получила возможность построить Центр профессионального совершенства

Николаевская область стала одной из семи областей, которая победила и получила возможность построить современный Центр профессионального совершенства в рамках проекта «EU4Skills». Об этом информирует  Департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации.

Для модернизации системы подготовки квалифицированных кадров 17 декабря 2018 года подписано Соглашение между Украиной и Европейской Комиссией о финансировании программы «EU4Skills»: Лучшие навыки для современной Украины». Общий объем финансирования - 58 млн евро (средства на модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, создание центров профессионального совершенства, обучение мастеров и учителей, разработка новых образовательных стандартов и т.д.). Николаевская область стала одной из 7-ми, что получила возможность принять участие в реализации проекта.

Для повышения качества предоставления образовательных услуг в сфере профессионального (профессионально-технического) образования, модернизации учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с требованиями инновационного развития общества и экономики в Николаевской области создано 5 учебно-практических центров, полностью ориентированных на потребности работодателей и позволяют быстрее адаптироваться к условиям производства.

Оборудование для центров закуплено за средства государственного бюджета на сумму более 6 млн грн.

10 декабря 2019 года запланировано открытие учебно-практического центра по слесарным направлением на базе Николаевского профессионального машиностроительного лицея (из государственного бюджета на оборудование центра направлено 226 тыс. Грн).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также