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В Харьковской области ограбили дом директора госпредприятия

Воры угнали Lexus, забрали золотые изделия, иконы и оружие.

В Харьковской области ограбили дом директора госпредприятия
Фото: ipnews.in.ua

В Харьковской области ночью 26 ноября ограбили дом директора госпредприятия.

Как сообщается на сайте полиции, из гаража воры угнали автомобиль Lexus, а из дома забрали травматическое оружие, изделия из золота и иконы. Полиция объявила операцию "Перехват", однако задержать злоумышленников не удалось.

По данному факту начато расследование по ч.3 ст.289 (угон), ч.3 ст.185 (кража), ч.1 ст.262 (кража оружия) Уголовного кодекса Украины.

Имени жертвы грабителей в полиции не называют. По данным харьковского издания NewsRoom, воры обчистили жилье главы газопромышленного управления "Шебелинкагаздобыча". Ранее мужчина занимал должности в Балаклейской РГА, а также дважды избирался в харьковский облсовет.

Напомним, в мае 2019 года в Глевахе ограбили дом нардепа из "Народного фронта".

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