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Суд продлил домашний арест экс-главе одесской полиции Головину

Суд продлил также ему запрет на выезд за границу.

Суд продлил домашний арест экс-главе одесской полиции Головину
Фото: Алексей Степанов/368.media

Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест с ношением электронного браслета экс-начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину до 26 января. Об этом сказано в материалах суда.

Кроме того, суд продлил ему запрет на выезд за границу.

По решению суда, Головин обязан воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве, а также от общения с работниками Главного управления Нацполиции в Одесской области, работниками других правоохранительных органов, если такое общение не связано с выполнением процессуальных и следственных действий по уголовным производствам, а также процессуальным действиям в административных производствах.

Напомним, Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Кроме того, на Головина положили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Однако в сентябре Головину смягчили наказание и отправили под ночной домашний арест.

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Источник: "Украинские новости"
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