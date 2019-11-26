Голодовку до возобновления расследований по делам Майдана поддержали еще семь человек.

В лучшем случае следственные действия по делам Майдана начнутся только в январе 2020.

Об этом адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская рассказала во время акции в ее поддержку.

Акция прошла под Верховной Радой, передает корреспондент LB.ua с места события.

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

"Сегодня у нас была встреча в Кабинете министров с премьер-министром Алексеем Гончаруком и пострадавшими, семьями погибших. Гончарук пообещал голосование 3 декабря - они не рассматривают вопрос внеочередного заседания", - рассказала Закревская.

По ее словам, Алексей Гончарук пообещал формирование управления по делам Майдана в ГБР и увеличение штата сотрудников.

"Выяснилось, что в управлении, которое спешно создал Роман Труба, было 25 следователей. Это ничтожно мало. Их должно быть не менее 60-70. Для этого тоже необходимы поправки в закон. Завтра на комитетах они должны проходить согласование. Если все будет происходить именно по этому сценарию, 3 декабря голосование, за неделю закон подпишет президент. До конца года, хотя у меня это вызывает большие сомнения, будет создано это управление по делам Майдана в ГБР и туда будут переведены следователи. То есть, в лучшем варианте следственные действия начнутся в январе", - прогнозирует адвокат.

Активисты, общественные деятели, неравнодушные граждане вышли сегодня под Верховную Раду в поддержку голодовки и требований адвоката Героев Небесной Сотни Евгении Закревской.

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

По последней информации, голодовку поддержали еще семь человек, среди которых - активист и волонтер Алексей Цимбалюк, адвокат и коллега Закревской Марина Лиличенко, потерпевшая по делу Майдана Любомира Кеплер, координатор волонтерской программы партии "Голос" Николай Выговский, ветеран АТО и поэт Николай Музыка, а также Михаил Шекета и Николай Королович из Мукачево, которые поддерживают связь с Закревской ежедневно.

Фото: lb.ua

Также в сети стартовал флешмоб #plate_for_zhenya - фото пустых тарелок и отказов от обеда в поддержку требований адвоката Героев Небесной Сотни.

Сегодня среди спикеров акции в поддержку Закревской выступают бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Константин Реуцкий из общественной организации "Восток SOS", адвокат и член Общественного совета добродетели Роман Маселко, председатель ОО "Семья Героев Небесной Сотни" Владимир Бондарчук, правозащитник Тарас Гаталяк, юрист и активист Сергей Стерненко, юрист и общественный деятель Вадим Валько.

Фото: lb.ua

По информации адвоката Закревской, следователей по делам Майдана уже не осталось на сегодня в восьми эпизодах: разгон протестующих 30.11.2013; штурм Майдана 11.12.2013 г.; убийства и ранения в январе 2014-го; убийства и ранения титушками и правоохранителями днем 18.02.2014 г. (в т.ч. давка на баррикаде у станции метро "Крещатик"); незаконное финансирование правоохранителей; события перед Хмельницким СБУ 19.02.2014; убийство Сергиенко; преследования майдановцев в Черкассах.

По словам адвоката, на следователей давят и переманивают их в новые департаменты, используя паузу в расследовании. По мнению Закревской, за это время (до принятия поправок, которые позволят продолжить работу старым следователям в новом управлении, - авт.) Офис генпрокурора будет уже сформирован, поэтому времени для размышлений у них нет.

Напомним, 21 ноября Евгения Закревская объявила голодовку с требованием созвать внеочередную сессию Верховной Рады для принятия поправки, которая позволила бы не останавливать на неопределенное время следствие по делам Майдана. Непринятие поправки в ближайшие дни, по ее мнению, нанесет непоправимый ущерб следствию.