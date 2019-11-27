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В Днепропетровской области около девяти тысяч жителей осталось без воды и отопления

Чиновники обещали сделать новый водопровод только весной.

В Днепропетровской области около девяти тысяч жителей осталось без воды и отопления
Фото: poradu24.com

В Днепропетровской области в поселках Гвардейское и Черкасское около девяти тысяч жителей остались без воды и отопления. Об этом пишет "Днепр вечерний".

"Люди самостоятельно роют скважины и каждый день тратят крупные суммы, чтобы обеспечить себя питьевой покупной водой. Техническую воду со скважины местные жители пить не могут, ведь в ней большое количество железа. Ее используют для бытовых вопросов, но проблема практически не решена: приходится вручную стирать вещи, греть воду для того, чтобы искупаться и помыть посуду", - сообщает ресурс.

Отмечается, что водоснабжение есть только в детском саду и школе поселка Гвардейское. Вопрос с отоплением так и не решен. Совсем недавно школу отапливали по несколько часов в день, но 25 октября отопление отключили полностью.

Чиновники обещали заменить проблемную трубу, из-за которой нет воды только весной. На ее замену потратят около 50 млн гривен.

"За два-три месяца сделаем проектную документацию на новый водопровод. Его длина составит 15 километров", - пообещал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Ресурс подчеркивает, что в начале 2019 года по просьбе активистов и военных было принято решение и разработан проект строительства нового водогона в Вольное - Гвардейское.

Тендер провели на Prozorro и заключили договор, согласно которому пуск первой очереди должен был состояться в 2019 году, окончание строительства - в 2020 году. 

Однако после смены власти пришел новый губернатор. Вместо предоплаты за работу фирма-подрядчик получила требование отказаться от договора.

"В итоге мы имеем ситуацию, когда подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства, новая областная власть играет в свои подковёрные игры, пытаясь протащить «свои» фирмы, и раздает обещания, а в заложниках без воды и тепла оказались 9000 людей. И пока губернатор в своем тёплом кабинете строит планы на несколько месяцев вперед, люди не знают, переживут ли они эту зиму, ведь настоящие морозы еще впереди", - подчеркивает ресурс.

Напомним, из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области Кабмин отстранил от выполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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