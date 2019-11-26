На Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

С начала суток 25 ноября вооруженные формирования РФ на Донбассе 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции 4 раза: трижды возле Старогнатовки и раз у Широкино.

Отмечается, что российские оккупанты провоцируют наших военных, открывая огонь вблизи участка разведения №3 в районе Петровского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил - возле Крымского и Луганского.