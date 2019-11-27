Владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест

Апелляционный одесский суд изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима черного на круглосуточный домашний арест. При этом его обязали носить электронный браслет с системой слежения. Об этом сообщает Оdessa.online.

4 декабря состоится следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества Черного.

"После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел", - заявил Чёрный.

На судей Киевского райсуда, отправивших его в СИЗО, Черный планирует писать четвёртую жалобу в Европейский суд по правам человека, хотя и считает, что их действия были предприняты под давлением.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли девять человек, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.

Владелец гостиницы говорил, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина. В то же время он заверил, что пожарная сигнализация в гостинице была исправной и во время пожара спринклеры сработали. По его словам, персонал гостиницы организованно вывел гостей - "кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию".