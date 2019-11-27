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Владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест

На следующем заседании рассмотрят вопрос о снятии ареста с имущества Черного.

Владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест
Фото: odessa.online

Апелляционный одесский суд изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима черного на круглосуточный домашний арест. При этом его обязали носить электронный браслет с системой слежения. Об этом сообщает Оdessa.online.

4 декабря состоится следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества Черного.

"После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел", - заявил Чёрный.

На судей Киевского райсуда, отправивших его в СИЗО, Черный планирует писать четвёртую жалобу в Европейский суд по правам человека, хотя и считает, что их действия были предприняты под давлением.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли девять человек, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.

Владелец гостиницы говорил, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина. В то же время он заверил, что пожарная сигнализация в гостинице была исправной и во время пожара спринклеры сработали. По его словам, персонал гостиницы организованно вывел гостей - "кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию".

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