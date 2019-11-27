Количество обстрелов на Донбассе возросло до 12

Вооруженные формирования Российской Федерации за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили пять обстрелов: неподалеку Луганского и дважды возле Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; возле Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: четыре раза неподалеку от Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды возле Широкиного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было", - сообщается в утренней сводке.

Напомним, вчера,26 ноября миссия ОБСЕ верифицировала разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.

Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон подчеркнул, что украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.