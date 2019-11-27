​Зисельс отверг данные Антидиффамационной лиги о высоком уровне антисемитизма в Украине

За три года в Украине не было ни одного нападения на почве антисемитизма.

Исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс отверг данные Антидиффамационной лиги (АДЛ) о высоком уровне антисемитизма в Украине.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Украина – это страна с одним из наименьших уровней проявления антисемитизма и в мире, и в Европе", - сказал он в средую

По словам Зисельса, за последние три года в Украине не было ни одного нападения на почве антисемитизма.

"Для сравнения, скажу вам, что в западноевропейских странах такие нападения исчисляются десятками в год, 50-60-70 нападений. Это Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, Соединенные Штаты", - отметил эксперт. В 2005-2007 годах, когда в в Украине был пик проявлений ксенофобии и антисемитизма, фиксировали до 8 физических нападений в год.

"В позапрошлом году было 24 случая [вандализма на почве антисемитизма], в 2018 году – 12 случаев, в этом году то, что случилось с памятником Шолом Алейхему, – это 11-й случай в этом году в целом по Украине… И это минимальный уровень за два-три десятилетия, на протяжении которых мы этим занимаемся", - сказал он.

Зисельс, комментируя данные АДЛ, подчеркнул, “что это просто абсурдные результаты, которые интерпретируются неправильно вместо того, чтобы очень тщательно это изучить и увидеть то, что видим мы уже много лет - что уровень очень низкий”.

По его мнению, АДЛ в своих исследованиях, во-первых, использует очень устаревшую методику, во-вторых, применяет ее в разных странах, которые имеют разную идентичность и потому их граждане по-разному воспринимают вопросы этой организации.

Напомним, что на прошлой неделе ряд украинских СМИ со ссылкой на The Associated Press опубликовали новость о том, что Украина занимает второй место по уровню антисемитизма в Европе.

Это же агентство раньше опубликовало фейк о переименовании улицы в Киеве в честь коллаборанта нацистов и вынуждено было потом публиковать опровержение.