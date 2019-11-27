Семерым таможенникам объявили о подозрении по "делу Альперина"

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении бывшему руководителю Киевской таможни и пятерым ее служащим, а также экс-чиновнице Государственной фискальной службы Украины.

Им инкриминируют причастность к махинациям, связанным с растаможиванием импортных товаров, из-за чего государству был нанесен убыток в 77,7 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Бюро уточнили, что речь идет об и.о. руководителя региональной таможни, ныне - замруководителе этой таможни; еще одном замруководителе региональной таможни; и.о. начальника отдела таможенного оформления на одном из постов; трех инспекторах отдела таможенного оформления; бывшем директоре департамента администрирования таможенных платежей ГФС.

"Кроме чиновников ГФС и таможни, о подозрении сообщили еще трем лицам - представителям коммерческих компаний, задействованных в реализации коррупционной схемы", - добавили в НАБУ.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро 26 ноября пришли с обыском в дом заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, после чего его задержали. Он сказал, что задержан по "известному делу двухлетней давности".

В октябре 2017 года на депозитных счетах Киевской таможни арестовали 450 млн грн в рамках дела о минимизации таможенных платежей.

В НАБУ тогда сообщали, что ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны, но потом в судах добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

В ноябре 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тыс за закрытие этого дела. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту" предъявлено подозрение. При этом на тот момент генпрокурор Юрий Луценко в Facebook прямо указал имя Альперина.

В декабре Альперин вышел под залог в 21 млн гривен. Летом 2018 года ГПУ и НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению его в даче взятки сотруднику бюро.

В августе 2019 НАБУ обвинило Юрия Луценко в необоснованной смене подследственности уголовного производства, которое связано с компаниями Альперина.

26 ноября президент Владимир Зеленский объявил вознаграждение тому человеку, который поможет в поимке Альперина, который, по данным следствия, скрывался от правоохранителей.

27 ноября адвокат Альперина сообщил, что тот добровольно придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.