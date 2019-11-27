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Контактная группа в Минске отчиталась о выполнении всех задач перед нормандской встречей

Сайдик заявил о большой надежде на встречу лидеров "четверки".

Контактная группа в Минске отчиталась о выполнении всех задач перед нормандской встречей
Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что она выполнила все задачи перед парижским саммитом "нормандской четверкой" 9 декабря.

"Мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками нормандского формата. Сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу", - цитирует заявление Сайдика "БелТА".

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер тоже заявила, что Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", которые были достигнуты на предыдущей встерче в октябре 2016 года.

"В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решение вопроса водоснабжения в Луганской области", - говорится в ее фейсбуке.

При этом она отметила, что оккупационные власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей не обеспечили доступ Красного Креста к пленным; не обеспечили беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая границу с Россией; не создали условия для работы КПВВ в Золотом.

Напомним, что контактная группа в Минске собирается обычно раз в две недели. До саммита "нормандской четверки" осталось 12 дней.

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