Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез

Среди них - один ребенок.

Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Фото: EPA/UPG

В Харьковской области госпитализировали трех взрослых и ребенка с подозрением на сальмонеллез. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

Семья проживает в городе Змиев.

"При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие проживают в частном доме, связывают свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления. Санитарно-гигиеническое состояние помещений и условия для приготовления, хранения пищевых продуктов, готовых блюд крайне неудовлетворительные", - говорится в сообщении.

При лабораторном обследовании у одного больного обнаружили возбудитель инфекции (Salmonella гр.D Enteritidis). 

Трем больным диагноз установлен клинически и эпидемиологически. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее в Киеве пять студентов отравились в ресторане при гостинице. Внеплановая проверка обнаружила там сразу несколько нарушений. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также