Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез

Среди них - один ребенок.

В Харьковской области госпитализировали трех взрослых и ребенка с подозрением на сальмонеллез. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

Семья проживает в городе Змиев.

"При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие проживают в частном доме, связывают свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления. Санитарно-гигиеническое состояние помещений и условия для приготовления, хранения пищевых продуктов, готовых блюд крайне неудовлетворительные", - говорится в сообщении.

При лабораторном обследовании у одного больного обнаружили возбудитель инфекции (Salmonella гр.D Enteritidis).

Трем больным диагноз установлен клинически и эпидемиологически. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее в Киеве пять студентов отравились в ресторане при гостинице. Внеплановая проверка обнаружила там сразу несколько нарушений.