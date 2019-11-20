В Киеве пять студентов отравились в ресторане при гостинице

В Киеве у пятерых студентов обнаружили острую кишечную инфекцию, возникшую, вероятно, после употребления пищи в ресторане гостиницы.

Результаты проверки заведения показали значительные нарушения. 19 ноября было принято решение прекратить оборот пищевых продуктов в этом отельном комплексе, сообщили на сайте ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"По результатам проверки установлены нарушения требований Закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: не предоставлены ведомости о проведении государственной регистрации мощности оператора рынка; мощности не поддерживаются в чистоте; частично повреждены покрытия стен и пола в помещении раздаточной; не обеспечено размещение пищевых отходов в закрытых контейнерах", - уточнили в продпотребслужбе.

Также специалисты в ресторане отобрали смывы, наличие опасных микроорганизмов проверят в лаборатории.

Напомним, в сентябре 2019 в Киеве студенты массово отравились шаурмой, купленной в киоске на улице Борщаговская. Семь человек были госпитализированы с одинаковыми симптомами, киоск, где они купили еду, был опечатан.