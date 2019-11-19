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На Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь с украинской стороны не зафиксировано. 

На Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня
Фото: EPA/UPG

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 19 ноября оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook

"Возле Крымского - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; возле Пивденного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых гранатометов", - уточнили в штабе.

Еще один обстрел был в районе ответственности ОТГ "Восток", где противник из автоматических гранатометов вел огонь по позициям ООС в районе Гнутового.

За текущие сутки боевых потерь среди украинских военных не зафиксировали.

В штабе ООС также уточнили, что на участке разведения войск в Станице Луганской завершили процесс покраски металлоконструкций моста. 

На участке разведения в Золотом продолжается демонтаж фортификационных сооружений. В зоне отвода войск в районе н.п. Петровское и Богдановка продолжается разминирование.

Напомним, штаб Операции Объединенных сил предварительно подтвердил боевое ранение военного, полученное 17 ноября неподалеку Сизого Луганской области. 

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали позиции 46-й десантно-штурмовой бригады у села Сизое под Луганском с территории Российской Федерации. Один военнослужащий получил тяжелые ранения в результате прицельно сброшенной с беспилотного летательного аппарата гранаты. 

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