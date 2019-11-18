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Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады

Один десантник получил тяжелое ранение.

Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Фото: www.3dnews.ru

Российские войска атаковали позиции 46-й десантно-штурмовой бригады у села Сизое под Луганском с территории Российской Федерации. Один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке.

"Сизое находится на самой границе с РФ и близ линии фронта у Станицы Луганской, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают - это не случайный взрыв, ранение - боевое", - написал он.

Сейчас за жизнь десантника борются врачи.

"Вполне вероятно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе", - добавил Бутусов.

16 ноября в штабе ООС заявили о провокации боевиков возле участка разведения войск и сил в Петровском и Богдановке.

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