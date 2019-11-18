На Донбассе боевики 16 раз обстреляли Объединенные силы

На Донбассе за 17 ноября боевики совершили 16 обстрелов, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями оружия - минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские вооруженные формирования совершили девять обстрелов: возле Новомихайловки - из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Водяного - из миномета калибра 82 мм; два обстрела возле Красногоровки из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два обстрела возле Лебединского из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; два обстрела возле Авдеевки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Павлополя огонь велся из стрелкового оружия.

Еще семь раз противник открывал огонь в районе ответственности ОТГ "Север": возле Крымского из противотанковых ракетных комплексов; дважды возле Луганского из гранатометов и пулеметов; возле Троицкого из СПГ и автоматических гранатометов; дважды возле Новолуганского из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; в районе Травневого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За 17 ноября боевых потерь среди военных Объединенных сил не было. За 18 ноября, по состоянию на 7 утра, вооруженные формирования РФ огонь не открывали.



Напомним, 16 ноября во время обстрела обстрела погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов. Смерть наступила в результате пулевого ранения, нанесенного снайпером.