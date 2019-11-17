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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одессе "скорая" столкнулась с легковушкой и врезалась в дерево

Пострадали водитель, фельдшер и двое пациентов.

Фото: https://od.npu.gov.ua/

В Одессе в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"29-летний водитель "Mercedes" при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, по словам очевидцев, с проблесковыми маячками и звуковой сиреной совершал обгон колонны автотранспорта по встречной полосе движения", - говорится в сообщении.

В результате столкновения скорая выехала за пределы проезжей части, где врезалась в дерево.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров «скорой». Всех их с повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По информации УНИАН, один из пациентов "скорой" в результате ДТП выпал из автомобиля на дорогу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Напомним, в Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент.

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