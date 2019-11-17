В зоне ООС погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов (обновлено)

В него выстрелил вражеский снайпер.

В субботу, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно", - говорится в утренней сводке.

Кроме того, зафиксировано огневую активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили семь обстрелов: у Старогнатовки, Гнутово, трижды у Невельского, неподалеку Марьинки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь вражеских обстрелов: неподалеку Майорска, дважды у Луганского, неподалеку Новолуганского и Попасной, вблизи Зайцевого, дважды в районе Крымского.

Обновление 17:00. В зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области в субботу, 16 ноября, от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Артем Соколов, передает Цензор.НЕТ.

Он служил в 14-й отдельной механизированной бригаде. Соколов уроженец Киевской области. Ему было 32 года.

Фото: https://censor.net.ua/

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло 13 обстрелов.