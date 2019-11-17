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​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов, без потерь

Стреляли из ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов, без потерь
Фото: president.gov.ua

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Поддерживаемые Россией боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали возле Крымского, Луганского, Новолуганского, Новомихайловки, Красногоровки и Лебединского.

Напомним, что 16 ноября произошло 15 обстрелов, в результате одного из них погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов. Его убил снайпер боевиков.

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