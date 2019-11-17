На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в эти выходные умерли два человека.

Об этом сообщил глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

В субботу около КПВВ скончался мужчина 1952 года рождения. Он направлялся с оккупированной территории, перешел временный мостовой переход и находился в демилитаризованной зоне на остановке в очереди для посадки на транспорт в сторону украинского КПВВ.

Около 8 часов утра мужчине стало плохо. Мужчина скончался практически моментально, написал Каплин в фейсбуке.

Вторая смерть произошла днем в воскресенье.

Мужчина 1942 года рождения утром приехал в Станицу Луганскую с оккупированной территории, а на обратном пути после прохождения КПВВ ему стало плохо.

"Помощь мужчине оказали волонтеры Красного креста, однако спасти мужчину не удалось, смерть наступила около 14 часов 30 минут", - рассказал Каплин.

Представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский сообщил, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Уполномоченный Верховной Радой Украины Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей. Присутствие бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям", - написал Лисянский в фейсбуке.

Напомним, что КПВВ в Станице Луганской - единственный действующий пропускной пункт на линии соприкосновения в Луганской области. Второй пункт пропуска может быть открыт в Золотом.