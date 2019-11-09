Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Луганской области во время конвоирования сбежал подозреваемый

Ранее судимому мужчине инкриминируют грабеж.

В Луганской области во время конвоирования сбежал подозреваемый
Сбежавшый из сизо Вадим Байдак
Фото: https://www.npu.gov.ua/

В Луганской области во время конвоирования в изолятор временного содержания сбежал подозреваемый. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Инцидент произошел 8 ноября.

"Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который во время конвоирования в изолятор временного содержания Старобельск совершил побег из-под стражи", – говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Сбежавший был судим ранее. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Напомним, ранее находящийся в розыске россиянин сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в изолятор. Беглеца поймали возле Василькова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также