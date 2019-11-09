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В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человек

На одном из судов не было осветительных огней.

В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человек
В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области в результате столкновения двух рыболовецких судов в реке Глубокий Турунчук один человек погиб, еще один был травмирован. Об этом сообщили в местной полиции.

"Предварительно правоохранителями установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). 

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

Напомним, на Тайване мост рухнул на рыбацкие лодки.

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