В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человек

На одном из судов не было осветительных огней.

В Одесской области в результате столкновения двух рыболовецких судов в реке Глубокий Турунчук один человек погиб, еще один был травмирован. Об этом сообщили в местной полиции.

"Предварительно правоохранителями установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

Напомним, на Тайване мост рухнул на рыбацкие лодки.