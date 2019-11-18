В районе разведения войск возле Петровского нашли 89 взрывоопасных предметов

Работы по разминированию длятся с 13 ноября.

За время работ по разминированию возле н.п. Петровское-Богдановка Донецкой области пиротехники ГосЧС нашли и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.

Разминирование территории в районе разведения сил и средств продолжается с 13 ноября. За это время было исследовано 12,17 га, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"По состоянию на 14:00 17 ноября, пиротехники [с начала суток] обследовали площадь 2,6 га, изъяли и обезвредили 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов разного калибра", - сообщили в ГосЧС.

Продолжение работ по разминированию запланировано на 9 утра 18 ноября.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

13 ноября началось разминирование территорий на этом участке разведения войск. Планировалось, что на этот процесс уйдет до семи суток.