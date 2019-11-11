В Минобороны сообщили о попытках сорвать процесс разведения войск в Петровском

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском Донецкой области. Об этом министр рассказал в в эфире телеканала "Студия 1+1".

"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану. У нас есть 7 дней тишины, мы делаем разведение по плану, оно идет по контролируемому сценарию", - рассказал Загороднюк.

При этом он отметил, что если процесс разведения будет сорван, силы ООС вернутся на прежние позиции.

"Тогда мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. И у нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае", - заявил он.

Министр также заверил, что на данный момент Минобороны не видит угрозы нападения России с юга. "Милитаризация Крыма происходит, это факт, она идет постоянно. Конечно, мы его отслеживаем, наша разведка работает... Но мы не видим того сценария, что она критически поднялась и какая-то ситуация нас ожидает в ближайшее время", - подчеркнул Загороднюк.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты совершили 11 обстрелов. Ранено 4 украинских бойца.