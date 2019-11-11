Возможность прохода
Возможность прохода
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
ГлавнаяОбществоВойна

В Минобороны сообщили о попытках сорвать процесс разведения войск в Петровском

Если оккупанты сорвут разведение, подразделения ВСУ вернутся на прежние позиции. 

В Минобороны сообщили о попытках сорвать процесс разведения войск в Петровском
Фото: Макс Левин

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском Донецкой области. Об этом министр рассказал в в эфире телеканала "Студия 1+1". 

"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану. У нас есть 7 дней тишины, мы делаем разведение по плану, оно идет по контролируемому сценарию", - рассказал Загороднюк. 

При этом он отметил, что если процесс разведения будет сорван, силы ООС вернутся на прежние позиции.

"Тогда мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. И у нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае", - заявил он. 

Министр также заверил, что на данный момент Минобороны не видит угрозы нападения России с юга. "Милитаризация Крыма происходит, это факт, она идет постоянно. Конечно, мы его отслеживаем, наша разведка работает... Но мы не видим того сценария, что она критически поднялась и какая-то ситуация нас ожидает в ближайшее время", - подчеркнул Загороднюк.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты совершили 11 обстрелов. Ранено 4 украинских бойца. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также