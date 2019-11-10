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Венгрия передала Николаевскому зоопарку двух слонов

Ради слонов и жирафов зоопарку пришлось отдать белого медвежонка.

Утром 10 ноября в Николаевский зоопарк прибыли два азиатских слона, которых Украине передала Венгрия по Европейской программе сохранения и размножения редких видов животных.

Фото: niklife.com.ua

Об этом информирует пресс-центр Николаевского зоопарка.

Согласно сообщению, местом рождения обоих слонов является Ганноверский зоопарк, но последнее время они жили в зоопарках Венгрии: городах Сегеда и Веспрема. Слон по имени Шанти родился 6 мая 2008 года, а Динкар 6 августа 2010. Животных в Николаев сопровождали директора этих зоопарков и киперы.

Фото: niklife.com.ua

Фото: niklife.com.ua

"Сейчас великаны-новоселы Шанти и Динкар уже находятся в вольерах зоопарка. Они с интересом обследуют новое помещение, рассматривают окружающих их людей, смакуют первые лакомства на новом месте жительства. Старший и больше размером серый великан Шанти с сегодняшнего дня уже экспонируется в зимнем помещении. И уже потом, после 30-дневного карантина, к нему присоединится Динкар", - говорится в сообщении.

Отметим, что в августе из Чехии в Николаевский зоопарк привезли жирафа. Местное издание NikLife сообщает, что ради слонов и жирафов зоопарку пришлось отдать белого медвежонка.

Напомним, в июне Бердянский зоопарк передал в заповедник ЮАР пятерых львят.

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