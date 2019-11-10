Российские боевики в воскресенье обстреляли грузовик 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой.
Фотографии поврежденного автомобиля обнародовало издание "Цензор.НЕТ". По его информации, ранения получили четверо украинских военных.
Обстрел произошел в Волновахском районе Донецкой области вблизи села Новогнатовка, которое находится западнее Богдановки, возле которой 9 ноября начали разводить войска.
Обновление. Пресс-служба 128-й бригады подтвердила LB.ua эту информацию. По словам военных, угрозы жизни раненых уже нет.
Напомним, что 9 ноября на Донбассе был ранен один военный, за сутки произошло 18 обстрелов.