Обстрел произошел недалеко от участка разведения войск.

Фото: censor.net.ua

Российские боевики в воскресенье обстреляли грузовик 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой.

Фотографии поврежденного автомобиля обнародовало издание "Цензор.НЕТ". По его информации, ранения получили четверо украинских военных.

Обстрел произошел в Волновахском районе Донецкой области вблизи села Новогнатовка, которое находится западнее Богдановки, возле которой 9 ноября начали разводить войска.

Обновление. Пресс-служба 128-й бригады подтвердила LB.ua эту информацию. По словам военных, угрозы жизни раненых уже нет.

Напомним, что 9 ноября на Донбассе был ранен один военный, за сутки произошло 18 обстрелов.