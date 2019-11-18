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Сенцов считает, что в ЕС могли бы принять более жесткие меры относительно Путина

"Страны продолжают покупать российские газ и нефть, благодаря чему Путин до сих пор у власти и делает то, что хочет".

Сенцов считает, что в ЕС могли бы принять более жесткие меры относительно Путина
Фото: "Укринформ"

Украинский режиссер, освобожденный политзаключенный Олег Сенцов выразил мнение, что в Евросоюзе могли бы принять более жесткие меры относительно Путина и сильнее ему противостоять. Об этом он сказал на пресс-конференции в Испании, передает "Укринформ".

"Страны продолжают покупать российские газ и нефть, благодаря чему Путин до сих пор у власти и делает то, что хочет", - заявил Сенцов.

Сенцов сейчас находится в Барселоне в рамках мероприятий, организованных Офисом Европейского парламента. В частности, совместно с генеральным консульством Украины в Барселоне в честь Сенцова организован прием для местных политических кругов.

Кроме серий интервью, украинский режиссер представит документальный фильм "Процесс" о своем заключении в рамках Барселонского кинофестиваля по правам человека.

По словам Сенцова, он выполняет общественную миссию - ездить по миру и напоминать, что война продолжается, и остается еще много заключенных в РФ и пленных на Донбассе.

Напомним, в октябре во время выступления на Форуме единства Олег Сенцов заявил, что в Украине с 2014 года возникла атмосфера ненависти. По его словам, сегодняшняя Украина отличается от той, которая была в 2014 году, нетерпимостью и неуважением друг к другу.

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