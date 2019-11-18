В Винницкой области полицейские применили оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя трактора, который наехал на женщину и пытался скрыться.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Правоохранителям поступило сообщение, что возле села Семаки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала местная жительница, идущая с велосипедом по грунтовой дороге. К счастью, полученные ею повреждения оказались незначительными.

Фото: vn.npu.gov.ua

"Во время оформления ДТП 60-летний тракторист завел трактор и пытался уехать в поле. Один из сотрудников полиции залез на плуг и пытался добраться до кабины, но водитель столкнул его с трактора. Чтобы остановить нарушителя, полицейский сделал несколько выстрелов по колесам трактора, но тот не остановился", - говорится в сообщении.

Через несколько часов полицейские задержали водителя возле магазина в селе Чернятинцы. Как выяснилось, он бросил трактор в лесополосе, где тот застрял в грязи. Мужчина пришел домой, сел за руль своего микроавтобуса и поехал в магазин.

В отношении задержанного составлены админпротоколы. Однако, кроме административной ответственности, ему также грозит уголовная - по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и. ч.2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Напомним, летом в Киевской области мужчина на самодельным тракторе устроил гонки с патрульными.

Отметим, что в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.