В Харькове задержали злоумышленника, который выманил у пенсионера более миллиона гривен

Он позвонит пострадавшему и заявил, что его дочь якобы сбила человека насмерть.

В Харькове на 60 суток арестовали подозреваемого, который обманул и выманил у пенсионера более миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Харьковской области.

8 ноября около 20:30 на городской телефон 81-летнего мужчины позвонил неизвестный. Он сказал, что дочь потерпевшего якобы сбила человека, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Для его «лечения» пенсионер передал неизвестному 17 тыс. долларов. Менее чем через час заявителю снова позвонили и сказали, что «пострадавший» в ДТП погиб и нужны еще деньги, чтобы дочь пенсионера не привлекли к уголовной ответственности.

После этого пострадавший передал злоумышленнику еще 5400 долларов, 7 тыс. евро та 37 тыс. гривен.

Таким образом, телефонный мошенник завладел деньгами пенсионера на общую сумму 1 109 368 гривен.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, неоднократно ране судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.

Следователем Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в начале ноября в Харькове задержали 23-летнего сотрудника полиции, который со знакомым избил мужчину, забрал его золотую цепочку и сумку с личными вещами.