Пассажиры смогут провести бизнес-день в Запорожье, и уже вечером того же дня вернуться в Киев.

Авиакомпания "Мотор Сич" решила увеличить количество рейсов из Киева в Запорожье и обратно, на два.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба международного аэропорта "Запорожье".

Рейс из международного аэропорта "Киев" (Жуляны) будет отравляться в 10:50 и прибывать в Запорожье в 12:10. Обратный рейс будет вылетать в Киев в 17:50.

"У пассажиров появляется возможность провести бизнес-день в Запорожье, и уже вечером этого же дня вернуться в Киев", - отметили в авиакомпании.

Таким образом, ежедневное количество рейсов из Запорожья в Киев и обратно увеличится до четырех.

Напомним, ранее авиакомпания "Мотор Сич" сообщала об отмене большинства рейсов из Киева в Одессу и Львов.

Авиакомпания "Мотор Сич" создана в 1984 году и является структурным подразделением одного из ведущих предприятий по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич".