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Во Львове соседи призывника избили сотрудника военкомата, который принес повестку

Военнослужащий обратился в полицию.

Во Львове соседи призывника избили сотрудника военкомата, который принес повестку
Призывники (архивное фото)
Фото: dyvys.in

Во Львове соседи избили военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата, который принес повестку призывнику на дом.

Об этом сообщила пресс-служба военкомата в фейсбуке.

Отмечается, что сотрудник военкомата принес повестку призывнику, который не являлся в военный комиссариат. Молодой человек, который живет на втором этаже многоэтажного дома, попросил взять с собой личные вещи. Ему эту возможность предоставили.

"В это время призывник позвонил своему другу, живущему этажом выше. Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие, тот продолжил наносить удары ногами в голову. Впоследствии к драке присоединился еще один мужчина из той же квартиры третьего этажа", - рассказали в военкомате.

Драку заметил проезжавший мимо патруль полиции. Увидев правоохранителей, призывник с друзьями закрылись в квартире и продолжили угрожать военнослужащему из окна.

Сотрудник военкомата обратился в полицию, а также в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь. Личность одного из нападавших установлена. Обстоятельства инцидента и его правовые последствия выясняют правоохранители.

Напомним, в Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице.

Осенний призыв в армию в Украине стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. Минобороны намерено призвать на срочную службу 15,2 тыс. человек. Ранее сообщалось, что срочников не будут направлять в зону боевых действий на Донбассе.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ пояснили, что сотрудники военкоматов могут вручать повестки в армию любым способом, который не противоречит Конституции Украины. "Подчеркиваем, повестка - это не билет в армию. Это лишь приглашение в военкомат для уточнения данных и (или) прохождения медосмотра", - заявили в Генштабе.

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