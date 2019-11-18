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Макрон и Путин обсудили подготовку нормандской встречи

Макрон и Путин провели телефонный разговор

Макрон и Путин обсудили подготовку нормандской встречи
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, а котором обсудили подготовку к нормандскому формату. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на СМИ РФ.

Лидеры Франции и РФ считают, что проведение саммита в нормандском формате должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений.

В ходе телефонного разговора Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате.

Кроме того, Путин проинформировал Макрона о состоявшейся передаче Украине трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправляется с визитом в Украину для подготовки предстоящего саммита в "нормандском формате". В рамках этого визита Хайко Маас посетит Харьков и Киев.

Напомним, 15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Сегодня, 18 ноября, участие в саммите подтвердила российская сторона.

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