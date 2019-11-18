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​Зеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ

Новый президент продолжил курс на сворачивание участия Украины в СНГ.

​Зеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ
Фото: tsn.ua

Президент Владимир Зеленский 18 ноября подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Договор был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

Порошенко говорил, что Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.

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