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"Батькивщина" призывает КС безотлагательно рассмотреть представление по земле

"Законы, открывающие рынок земли для иностранцев, противоречат десяти нормам Конституции Украины"

"Батькивщина" призывает КС безотлагательно рассмотреть представление по земле
Фото: Lb.ua

Судьбу земли могут решать только люди посредством референдума, поскольку по Конституции земля принадлежит народу. в связи с чем «Батькивщина» просит Конституционный суд безотлагательно рассмотреть представление, которое не позволит власти распродать национальное достояние. Об этом Юлия Тимошенко заявила в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

«Наша первая линия защиты - Конституционный суд. Надеемся на решения, что без референдума и без учета мнения народа в Верховной Раде не может рассматриваться ни один законопроект о распродаже сельскохозяйственной земли», - заявила лидер «Батькивщины».

По мнению Юлии Тимошенко, принятые пропрезидентским монобольшинством законы, открывающие рынок земли для иностранцев, противоречат десяти нормам Конституции Украины. Впрочем, вопреки Конституции и несмотря на очевидное неприятие такого шага обществом, власть не отказывается от намерения передать землю международным аферистам. Применение Конституционным судом режима неотложности, считают в партии, позволит остановить этот опасный сценарий.

«Если ко второму чтению Конституционный суд вынесет законное решение и скажет, что нельзя принимать законы без всеукраинского референдума - Украина будет спасена. Спасены будут и фермеры, и производители, и села», - объяснила политик.

В то же время Юлия Тимошенко отметила, что в борьбе за сохранение черноземов в собственности тех, кто на них работает, только обращением в Конституционный суд не ограничится. Партия будет использовать все конституционные средства, чтобы не допустить окончательного принятия и подписания президентом законов о распродаже сельскохозяйственной земли. А главными союзниками «Батькивщины» в защите национальных интересов станут обычные люди, которые сегодня прекрасно понимают всю опасность авантюры власти.

«Я не верю в то, что президент и его окружение остановятся. Они будут проталкивать, проламывать продажу сельскохозяйственной земли. И только сплоченность с народом Украины может дать реальную защиту от авантюрных действий и афер», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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