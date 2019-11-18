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ГБР создало новый следственный отдел для дел Майдана

Бюро получит производства, которые расследовала Генпрокуратура.

ГБР создало новый следственный отдел для дел Майдана
Фото: РБК

Государственное бюро расследований создало в своем составе новый следственный отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Для создания нового подразделения были сокращены и перераспределены должности в других структурных подразделениях Бюро.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично – к НАБУ.

Верховная Рада планирует разрешить перевод следователей Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса. Но законопроект примут не раньше 3 декабря.

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