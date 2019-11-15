"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"

"Европейская Солидарность" требует возбудить уголовные производства в связи с высказываниями двух депутатов от "Слуги народа" Евгения Шевченко и Максима Ткаченко, которые, как считают в "ЕС", оправдывают российскую агрессию.

Об этом говорится в депутатском запросе к руководству СБУ и ГБР, подписанном членами фракции "Европейская Солидарность", сообщает пресс-служба политсилы.

"Участие депутата монобольшинства Шевченко в российском пропагандистском телешоу, во время которого он возлагал вину за продолжение войны на Донбассе на "украинских националистов", а не на страну-агрессора, имеет все признаки государственной измены и наносит вред национальной безопасности Украины. Другой представитель "Слуги народа" Максим Ткаченко фактически призвал признать боевиков, заявив о возможности сотрудничества с представителями оккупационного режима на Донбассе после деоккупации украинской земли", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в последнее время участились публичные призывы представителей правящей партии "Слуга народа" к публичному отрицанию статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, ответственности РФ за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ, одностороннему прекращению операции Объединенных сил по осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

"Особую общественную опасность несут такие антигосударственные деяния, совершаемые представителями публичной власти, к числу которых, в частности, относятся народные депутаты Украины", - говорится в ддокументе.

В "Евросолидарности" напомнили, что депутат Шевченко принял участие в российском пропагандистском телешоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Там, подыгрывая кремлевской пропаганде, он заявил: "Мы отстаивали позицию, чтобы конфликт на Донбассе был улажен мирным путем. И сейчас мы все для этого делаем. Та ситуация, которая сложилась (относительно "формулы Штайнмайера"), она, скажем так, была вброшена в общество радикально настроенными националистами... У которых в целом политика заключается во вражде, в войне".

Другой депутат провластной фракции в парламенте Максим Ткаченко заявил, что определенные представители оккупационного режима на Донбассе могут остаться в команде новой власти после освобождения территорий. "Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым умом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - заявил он изданию "Донбасс.Реалии".

Заявления обоих депутатов монобольшинства грубо нарушают требования Конституции Украины и дискредитируют украинских защитников и Украину в целом, что наносит вред национальным интересам. Поэтому посягательство на территориальную целостность, суверенитет, вред национальным интересам и оправдание российской оккупации должны получить надлежащую правовую оценку и реакцию отечественных спецслужб, считают в "Евросолидарности".

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственная измена, как следует из содержания, являются особо тяжкими преступлениями, которые предусматривают серьезную уголовную ответственность. В то же время публичные призывы дискредитируют действия Вооруженных сил Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Учитывая общественную опасность указанных действий, просим дать правовую оценку вышеуказанным публичным действиям народных депутатов Украины Максима Ткаченко и Евгения Шевченко; возбудить уголовные производства и принять меры в целях обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния", - требуют депутаты "Евросолидарности" в совместном запросе к руководителям спецслужб.