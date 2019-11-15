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Рада проголосовала за увольнение Трубы

Решение окончательно утвердят в начале декабря.

Рада проголосовала за увольнение Трубы
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в пятницу приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований. Его не успели проголосовать, но депутаты приняли принципиальное решение уволить директора ГБР Романа Трубу.

После принятия законопроекта Государственное бюро расследований станет не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственным правоохранительным органом.

Будет отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей будут прекращены досрочно. Депутат Тарас Батенко, который представляет партию Игоря Коломойского "Укроп", поставил эту правку на подтверждение, и ее поддержали 259 народных депутатов.

Этот законопроект также разрешает перевести следователей Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса.

Рассмотрение законопроекта должно продолжиться в начале декабря.

Напомним, Рада приняла законопроект Зеленского о ГБР в первом чтении 17 октября.

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