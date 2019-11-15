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Адвокат Порошенко намекнул на нарушение Конституции генеральным прокурором

"Генеральный прокурор публично обещал "не анонсировать подозрений" и должен держать слово".

Адвокат Порошенко намекнул на нарушение Конституции генеральным прокурором
Фото: prm.ua

Намеки о делах, где Петр Порошенко "может иметь другой статус, а не свидетеля" - является посягательством на честь и достоинство Пятого президента Украины, а следовательно - нарушением Конституции. Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге на "Украинской правде" в ответ на слова генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"В соответствии со статьей 105 Конституции Украины, звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно", - отметил адвокат.

"Совсем недавно Генеральный прокурор публично обещал "не анонсировать подозрений" и должен держать слово.

Намеки о делах, где Петр Порошенко "может иметь другой статус, а не свидетеля" - является посягательством на честь и достоинство Пятого президента Украины, а следовательно - нарушением Конституции. И наконец, о якобы "запланированном на пятницу допросе Порошенко по делу о Иловайской трагедии. Сообщаю, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал. Кроме того, на 15 ноября 2019 запланированы пленарные заседания Верховной Рады Украины", - отметил Головань.

Также по словам адвоката, Петр Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем работники прокуратуры уведомлены.

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