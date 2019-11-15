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Рада намерена отменить монополию государства на производство спирта

Спирт сможет выпускать любая компания с лицензией.

Рада намерена отменить монополию государства на производство спирта
Фото: Укрспирт

Верховная Рада в пятницу приняла в первом чтении президентский законопроект №2300 об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года.

За него проголосовали 293 депутатов.

Законопроект предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

Оптовая торговля пищевым спиртом также будет осуществляться по лицензии. Этиловый спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать медучреждения и компании зооветеринарной поставки независимо от формы собственности при наличии лицензии.

Законопроект предполагает полную либерализацию экспорта спирта, а его импорт до 1 января 2022 года будет разрешен только уполномоченным Кабмином государственным предприятиям.

Необходимость принятия законопроекта президент объяснил резким снижением производства легального пищевого спирта, связанного с сокращением экспорта и ростом теневого оборота - он вырос с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году.

Напомним, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ранее анонсировал приватизацию "Укрспирта", назвав его "одним из самых коррумпированных и криминальных направлений".

Один из бывших руководителей "Укрспирта" Виктор Панков был убит в Киеве, другой - Михаил Лабутин - обвинялся в создании ОПГ для террористических атак на госучреждения.

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