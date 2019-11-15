​Рада создала ВСК по расследованию возможной коррупции главы ФФУ Павелко

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для расследования предполагаемых злоупотреблений служебным положением президента Украинской ассоциации футбола, бывшего депутата и председателя комитета Рады по вопросам бюджета Андрея Павелко.

Проект постановления №2423 поддержали 260 народных депутатов, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что комиссия будет расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением президентом Павелко при решении вопросов финансирования и реализации бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в 2017-2018 годах.

Главой комиссии назначен депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк, его заместителем - депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Григорий Мамка.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Павелко.

Напомним, летом прошлого года НАБУ открыло дело против ФФУ касательно закупок искусственной травы. В ноябре 2018 года СМИ также обнародовали результаты расследования, согласно которому Павелко имеет незадекларированное жилье и автомобиль Bentley, а также осуществил другие расходы на 20 млн гривен, не указав их в декларации.

Кроме того Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило признаки незаконного обогащения Павелко на 27,3 млн гривен. В январе 2019 года НАБУ открыло дело в отношении Павелко по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

В марте производство по факту возможного незаконного обогащения было закрыто.