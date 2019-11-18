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В Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь

Первым тоннелем стал вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

На одном из участков строительства метро на Виноградарь в Киеве построили первый тоннель. Об этом на фейсбуке сообщил Киевский метрополитен.

Фото: КП "Київський метрополітен"
Фото: КП "Київський метрополітен"

"Первый "тоннель" в метро на Виноградарь. Это вентиляционный ходок (горная выработка, служащая для передвижения людей и доставки грузов, проветривания и других целей) между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца", - сказано в сообщении.

Фото: КП "Київський метрополітен"

Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках.

Фото: КП "Київський метрополітен"
Фото: КП "Київський метрополітен"

Напомним, в ноябре прошлого года "Киевский метрополитен" заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с АО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

В марте этого года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

При этом мэр оценил строительство метро на Виноградарь дороже чем в 11 млрд гривен. Эта сумма покроет строительство станций "Мостицкая", "Проспект Правды", "Виноградарь" и "Маршала Гречко" Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец".

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