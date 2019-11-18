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С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции ОС на Донбассе

Потерь среди украинских военных нет.

С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции ОС на Донбассе
Фото: uazmi.org

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли украинские позиции: вблизи Крымского, Луганского, Травневого, два раза - у Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил дважды возле Новомихайловки, а также у Лебединского.

Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС. Боевые потери среди украинских военных не зафиксированы.

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