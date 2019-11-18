В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
ГлавнаяОбществоЖизнь

Мэр Николаева поддержал легализацию проституции

"Один человек готов за деньги, другой хочет и готов за деньги, нужно просто предоставить им место и проверять, чтобы эта услуга была качественной…"

Мэр Николаева поддержал легализацию проституции
Фото: news.pn

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в Украине можно легализовать проституцию. Об этом сообщает местный ресурс "НикВести" со ссылкой на передачу "Светский союз", которую выкладывают на ютубе ресурса.

"Что касается проституции, это по мне, очень понятно, это самая древняя профессия, которая существовала, это реальный выбор одного человека и реальный выбор другого. Один человек готов за деньги, другой хочет и готов за деньги, нужно просто предоставить им место и проверять, чтобы эта услуга была качественной, чистой и так далее", - сказал Сенкевич.

Напомним, в октябре, в интервью LB.ua глава Нацполиции Игорь Клименко выступил за легализацию проституции и игорного бизнеса. Однако он считает, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также