Два из трех водителей превышают скорость на Столичном шоссе в Киеве

На Столичном шоссе в Киеве за одни сутки 18 ноября сразу 67,8% водителей превысили скорость. Это - 19 556 автомобилей, сообщили на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

Антирекорд по скорости побила машина, которая ехала со скоростью 222 км в час. Эти данные были получены при помощи электронной системы TruSign, установленной на шоссе.

"6,88% (1938) автомобилей превысили скорость больше, чем на 50 километров от допустимого. Таким образом, средняя скорость движения за сутки составила 76,4 км/час", - уточнили в Центре организации дорожного движения.

Отмечается, что максимальная допустимая скорость движения по магистралям Киева в зимний период составляет 50 км в час. Водителей призвали придерживаться этих ограничений, поскольку именно на превышение скорости приходится 35% всех ДТП в Украине.

Напомним, 20 ноября патрульная полиция увеличит количество приборов TruCAM и добавит новые участки, где будет осуществляться фиксация скоростного режима. Так, в Украине появятся еще 57 оборудованных этой системой точек, еще две существующих будут расширены.