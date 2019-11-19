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Троих украинцев заподозрили в массовых кражах из банкоматов в Черногории

Двое уже задержаны. 

Троих украинцев заподозрили в массовых кражах из банкоматов в Черногории
Фото: nelka7812/Depositphotos

В Черногории троих украинцев заподозрили в краже денег из банкоматов в городах Будва, Тиват и Подгорица. Они снимали наличные при помощи специального технического оборудования. 

По данным следствия, им удалось украсть около 138 000 евро - 30 000 в Будве, около 45 000 в Тивате и остальное - в Подгорице, пишут Vijesti

Сообщается, что мужчины подключались к банкоматам одного и того же банка и "заказывали" снятие денег, которые находились в устройстве.

В момент идентификации подозреваемые находились за пределами Черногории, из-за чего их объявили в розыск. Позднее двоих из них задержали на пограничном пункте при въезде в эту страну. Третий фигурант все еще находится в розыске. 

Напомним, в октябре 2019 в Киеве воры взорвали банкомат, но не смогли достать из него деньги и сбежали с места происшествия. Взрывной волной был поврежден фасад помещения и передняя часть банкомата, но сейф банковского аппарата не пострадал.

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