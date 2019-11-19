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В Украину экстрадировали подозреваемого в растрате имущества ледовой арены "Авангард"

Он был задержан в октябре на территории Чехии. 

В Украину экстрадировали подозреваемого в растрате имущества ледовой арены "Авангард"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Чехия выдала Украине генерального директора ООО, который подозревается в растрате купленного на государственные деньги имущества учебно-спортивного центра "Авангард".

В 2010 году "Авангард" провел тендер, по результатам которого заключил договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также создания и поддержания искусственного льда на 15 млн гривен. Об этом сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook

"Несмотря на перечисленные деньги, оборудование так и не поставили, а все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой, а именно заключение дополнительного договора хранения оборудования, были направлены на сокрытие факта разворовывания этого имущества", - уточнили в прокуратуре.

В сентябре 2018 года гендиректору ООО объявили о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Его объявили в розыск, а в июле 2019 суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 

15 октября подозреваемый был задержан на территории Чехии, а 18 ноября его экстрадировали в Украину. 

Напомним, из-за невозможности проведения тренировок на базе "Авангарда" хоккейные ДЮСШ вынуждено ютились на других катках. В июле 2018 около десятка воспитанников ДЮСШ "Сокол Киев" вместе с родителями и сотрудниками школы устроили небольшую акцию возле Кабинета министров с требованием выделить деньги на реконструкцию ледовой арены "Авангард". 

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