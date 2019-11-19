Штаб ООС подтвердил боевое ранение военного возле Сизого Луганской области

Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Штаб Операции Объединенных сил предварительно подтвердил боевое ранение военного, полученное 17 ноября неподалеку Сизого Луганской области.

Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщили на странице ООС в Facebook.

"На месте происшествия продолжает работать группа военной службы правопорядка и военная прокуратура для установления причин ранения. Исследуются обстоятельства события, продолжаются специальные следственные действия", - сообщили в штабе.

Напомним, российские войска атаковали позиции 46-й десантно-штурмовой бригады у села Сизое под Луганском с территории Российской Федерации. Один военнослужащий получил тяжелые ранения в результате прицельно сброшенной с беспилотного летательного аппарата гранаты.

По информации журналиста Юрия Бутусова, пострадавший получил множественные осколочные ранения спины.