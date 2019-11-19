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В Харькове скончался раненый на Донбассе командир 128-й бригады Евгений Коростелев

Ранение офицер получил 12 ноября.

В Харькове скончался раненый на Донбассе командир 128-й бригады Евгений Коростелев
Фото: Олег Скрипник\ФБ

В Харькове скончался командир 128-й бригады Евгений Коростелев, который после ранения на Донбассе проходил лечение в Военно-Медицинском клиническом центре Северного региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Руководство Вооруженных Сил Украины выразило искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины.

Полковник Евгений Коростелев занял должность командира 128-й бригады недавно. Он сменил на посту Героя Украины полковника Сергея Собко. До этого Коростелев занимал должность командира самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 21 июля 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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